Pärnu lahel sõideti A. Le Coq Muhu Väina regati lühirajasõidud

Võiduka My-Cari roolimees Harles Liiv oli lühiraja sõidu üle äärmiselt õnnelik. „Täna oli Pärnu lahel lentsiv tuul, mis keeras ühe krüssu ajal lausa kolm-neli korda. Kõige tähtsam oli saada õige suunaga ja õigest kohast minema. Esimeses sõidus tegime stardi paremal shiftil laeva ja teises sõidus stardiliini lipu poolt vasaku shiftiga. Teises sõidus toimis meie taktika sedavõrd hästi, et meil õnnestus kahe minuti jooksul oma grupi jahtide sõitu kontrollima hakata. Krüssasime vasakule kõigi eest läbi, nii et tuul oli meie suhtes lõpuks maksimaalselt vasakus asendis. Sealt edasi sai määravaks super meeskonnatöö ja jahi liikumine tuule shifte järgides. Kui oled stardis ees ja meeskond on kindel, siis oledki kuulikindel. Tänased sõidud olid nii hästi õnnestunud, et tagantjärgi tunduvad lihtsad. Meil on pardal supertiim, kes töötas ilma vigadeta nagu profimeeskond. Selle tulemuse üle on väga hea meel, sest konkurents meie grupis on ülikõva. Katariina II poolt seatud kõrged standardid teevad iga võidu Eestis väga väärtuslikuks!“