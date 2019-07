A. Le Coq 62. Muhu Väina regati parimad pärjati Pärnus

Jahi Olympic roolimees Tiit Vihul lausus, et nende meeskonna eesmärk regatile tulles oli võita, kuid kindlasti oli see eesmärk ka teistel. „Nagu enne regatti arvata oli, et võitlus esikoha pärast saab väga tihe olema ning näitas ka võistluse esimene pool, et neli jahti olid teistest natuke üle. Võistluse edenedes jäid poodiumi pärast võitlema kolm jahti. Viimast etappi sõitma minnes oli meie taktika hoida esmane konkurent Postimees Sailing Team tagapool, sellega ei teinud me neile kindlasti rõõmu, kuid oma ülesande täitsime sajaprotsendiliselt. Me ei saa ütelda, et me milleski palju paremad olime, sest esikolmik oli kõik ühe punkti sees – küllap oli õnn meie poolel seekord. Võitma me tulime ja võit tuli, kuid kindlat ei olnud loomulikult midagi, sest häid ja võrdseid jahte on palju.“