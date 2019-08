Kalevi Jahtklubi meistrivõistlustel jätkub ühepaatidele Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sari

Võistluse starti on oodata enam kui 200 purjetajat Eestist, Lätist ja Leedust. Teiste seas on võistlustules Laser Standard klassis Eesti Meistrivõistluste sarja juhtiv olümpiapurjetaja Karl-Martin Rammo ning Laser Radial klassis sarja liidriks olev lätlanna Estere Kumpina ja samas klassis parima eestlasena teisel kohal olev Silver Vahstein. Optimistil asub liidripositsiooni kaitsma Läti noormees Emils Amsils, eestlastest on sarjas kõrgeimal positsioonil aga kolmandal kohal olev Mia Marin Lilienthal. Zoom8 klassis võistleb sarja esikoha säilitamise nimel Tristan Šaraškin ning Laser 4.7 klassis Liis Annus.

Eesti Jahtklubide Liit seisab igapäevaselt purjespordi ja huvimeresõidu arendamise eest Eestis. Tegutseme järjekindlalt selle nimel, et purjetamise harrastajate, tippsportlaste ja regattide arv Eestis kasvaks aasta aastalt. Liidu eesmärgiks on kaasa aidata meie purjesportlaste tippkonkurentsi jõudmisele rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja tuua Eestisse kõrgetasemelisi purjetamisvõistlusi. Meie unistus on, et juba lähiaastail saame Eestis võõrustada mõnd maailmaklassi purjetamisregatti, näiteks Purjetamise Maailma Karika finaali või isegi Volvo Ocean Race'i. Hoiame Eesti kui mere- ja purjetamisriigi mainet aus!