Selgusid SUP 2019 Eesti meistrivõistluste ja harrastajate sarja parimad

Betti Vainküla (Eliit üldarvestuse III ja Eliit naiste arvestuses I koht): „SUP hooaeg oli väga tore, olen rahul oma esitusega. Mul on hea meel, et mul on väga hea varustus, millega võistelda ning konkurentsi pakkuda ka meestele. Rõõmus oli näha uusi nägusid naisteklassis, kuid alati võiks meid rohkem olla .”

Kristjan Novitski (harrastajate üldarvestuse I koht) ja Hans-Kristjan Novitski (U13 üldarvestuse I koht): „Üldiselt võime kindlasti mõlemad oma hooajaga rahule jääda, kuna kõikidel osaletud distantsidel võtsime mõlemad alati võidud. Hans-Kristjan arvas, et võiks pisut rohkem sprinte harjutada – pikemad distantsid tulid väga hästi välja. Minul oli sellel aastal vorm tunduvalt parem ja ise olen enda etteastetega igal etapil suhteliselt rahule jäänud. Meie mõlemad oleksime oma klassides soovinud näha rohkem osalejaid ja pingelisemat punktitabelit. Kuidagi on vaja need kõik Eesti SUP harrastajad kodudest välja saada (nagu Nõuni aerulaua festival) ja osalejate arv üles saada. Hans-Kristjanile meeldis kõige rohkem Kakumäe etapp, kus oli kõige pikem distants lastele. Mulle jättis kõige soojema mulje Võru etapi korraldus, aga kõik etapid olid omanäolised ja erinevad. Tulevikuplaanidest rääkides, siis minu puhul midagi kindlat ei ole – kui võimalik ja minu osalemine annab olulise panuse osalejate numbritesse, siis ikka võtaks osa. Hans-Kristjani plaanid ja eesmärgid on pisut konkreetsemad. Eeldusel, et aerulaud ikkagi on kavas 2028 olümpial, tahaks tema olla seal Eestit esindamas.“