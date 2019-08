Kärdla Cramo Race'i alustasid liidritena vennad Roihud, Paal ja Marvet ning Lilienthal ja Arge

49er klassis finišeerisid kõigis kolmes sõidus esimestena Juuso ja Henri Roihu. Nende järel on platseerunud teiseks Tõnis Haavel ja Anna Maria Sepp ning kolmandad on 5 võistleva paadi seas Rufus Rytövaara ja Tobias Reiter.

29er klassis said täna kaks sõiduvõitu ning on sellega 6 tiimi seas haaranud liidripositsiooni Karel Paal ja Thor Kaspar Marvet. Helen Pais ja Helen Ausman on teisel kohal ning kolmandana järgnevad neile Jorgen Kuivonen ja Maris Seersant.

Kärdla Cramo Race'i korraldab Jahtklubi Dago koostöös Eesti Jahtklubide Liiduga. Kärdla etapi peasponsoriks on Cramo Estonia AS.

