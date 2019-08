Kuressaare merepäevadel sõitis merd paarkümmend puuetega purjetajat

GALERII, autor Raul Vinni

„Iga kord saab osalejatele purjetamine natuke selgemaks,“ ütles Külli Haav, kes on kolm aastat „Eriliste purjetajate“ projekti vedanud. „Peab ikka olema tugev tahtmine ja edasipüüdmise soov, kui Tartust ja Tallinnast Saarde purjetama tullakse. See näitab, et huvilisi on üle Eesti ja arengusoov kõva. Kindlasti annab purjetamine tööks ja eluks vajalikke olukordade ja enesevalitsemise oskusi ning treenib nii füüsist kui ka vaimu. Meie parapurjetajad on sotsiaalselt ja tööalaselt tublid ning aktiivsed. Kindlasti on nad Eesti edusse ja ühiskonda võimelised rohkemgi panustama, tuleb ainult tingimused luua.“

Saaremaa Merispordi Seltsi noorpurjetajad ja treenerid aitasid paadid taageldada ja õpetasid puuetega inimestele purjetamise ABC-d. Varem Tallinna merepäevadel Baltimaade esimeses parapurjetamise võistluses kätt proovinud Kristo Priks ja Peep Krusberg võtsid omavahel mõõtu miniregatil, mis õnnestus revanšina võita Priksil.

Praeguseks on „Eriliste purjetajate“ parapurjetamise projekti käigus merel käidud üle 300 korra ja sotsiaalministeeriumi toetatud parapaadid ennast õigustanud, tagades puudega inimestele turvalise merelkäigukogemuse.

Üks purjekatest, moodsa disainiga ja kiire RS Venture Connect, on stabiilne kahe roolilehe ja 125-kilose bulbiga kiiluga. Aluse kogukaal on 323 kilo ning ta saab pardale võtta kuni kuus inimest. Ise veest tühjeneva kokpitiga Venture' pikkus on 4,9 meetrit, laius 2 ja süvis 0,9 meetrit. Purjepinda on sel maksimaalselt 29 ruutmeetrit.

Kaks purjekat, Hansa 303 w-d, on aga lihtsama disainiga ja kergemad kahe mastiga paadid. Nende pikkus on 3,03, laius 1,35 ja süvis 1 meeter. 85 kilo kaaluva Hansa 303 kogu purjepind on maksimaalselt 20 ruutmeetrit ning sellega saab sõita kaks inimest.