Eestlased juhtimas avamerepurjetamise ORC EMi avapäeval

Väiksemate jahtide grupis C oli edukaim kaks sõiduvõitu võtnud Matilde 4 taanlase Joachim Aschenbrenneriga roolis (kokku 2 punkti). Teisel kohal on Postimees Sailing Team Sven Nuutmanni juhtimisel 7 punktiga ning kolmandal Aivar Tuulbergi Katariina II 8 punktiga. Esikolmiku konkurentsis purjetas ka jaht Sugar, kuid reeglite rikkumise pärast diskvalifitseeriti jaht tänases esimeses sõidus.

EM-il võistleb A, B ja C gruppides kokku 70 jahti 8 riigist. Võistlussõidud kestavad laupäeva, 17. augustini. Tänasel avapäeval peeti 2 lühirajasõitu. Neljapäeval on plaanis pikk avameresõit ning nii reedel kui laupäeval kaks lühirajasõitu.

Eesti Jahtklubide Liit seisab igapäevaselt purjespordi ja huvimeresõidu arendamise eest Eestis. Tegutseme järjekindlalt selle nimel, et purjetamise harrastajate, tippsportlaste ja regattide arv Eestis kasvaks aasta aastalt. Liidu eesmärgiks on kaasa aidata meie purjesportlaste tippkonkurentsi jõudmisele rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja tuua Eestisse kõrgetasemelisi purjetamisvõistlusi. Meie unistus on, et juba lähiaastail saame Eestis võõrustada mõnd maailmaklassi purjetamisregatti, näiteks Purjetamise Maailma Karika finaali või isegi Volvo Ocean Race'i. Hoiame Eesti kui mere- ja purjetamisriigi mainet aus!