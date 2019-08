Eestlased hoiavad ORC EMil pjedestaalikohti raudses haardes

Väiksemate jahtide grupis C lõpetas tänased mõlemad lühirajasõidud täiseduga Postimees Sailing Team (16 punkti) ning astus sellega üldtulemustes liidrikohta hoidvale Matilda 4 kandadele (13 punkti). Kapten Sven Nuutmanni kommentaarid tänasele purjetamisele: „Täna tegime mõlemas sõidus head stardid, edasine oli taktika sõit. Meeskonna töö oli suurepärane, tegime seda, mida oleme rasketel treeningutel palju harjutanud. Üldseisus läks meie positsioon veidi paremaks, aga homsed kaks rajasõitu on vaja hästi sõita. Võistlus lõppeb siis, kui viimane sõit on lõppenud, kõik on veel võimalik”.

Kolmandal kohal purjetab Aivar Tuulbergi jaht Katariina II 22 punktiga. Roolimees Karl-Hannes Tagu võttis päeva kokku nii: „Tundub et meil kodune tase on väga kõva. Ise jäime täna natukene teiste vahele kinni, ega saanud enda sõitu sôita. Suurematel paatidel on kerge eelis. Esimeses sôidus tegime oma ära, eks sile vesi ja keskmine tuul, kôik liiguvad kiiresti. Teises sôidus saime kohe stardis oma laksu ära, kui lipu juurest panime esimesena ajama aga tuul pööras paremale. Hiljem vasakust nurgast ära saamisega oli tükk tegemist”.

Teiste Eesti jahtide kohad üldtulemustes:

7. koht jaht Amserv Toyota ST 51 punkti

8. koht jaht My-Car 51,5 punkti

9. koht jaht Sugar 58 punkti

10. koht jaht Minni 58 punkti

12. koht jaht Credit 24 Reval Cafe 65,5 punkti

18. koht jaht Adele 93 punkti

21. koht jaht Jazz 107,5 punkti

28. koht jaht Directo 129,5 punkti

Keskmiste jahtide grupis B tõusis Olympicu tiim Tiit Vihuli roolimisel 2. ja 4. kohaga kokkuvõttes teisele positsioonile (19 punkti). Tiit Vihuli päeva kokkuvõte: „Täna puhus natuke nõrgem tuul kui eelnevatel päevadel ja saime muuta oma purjestust, mis andis meile natuke parema käigu võrdluses konkurentidega kui eelnevatel päevadel ehk enam me käigus niipalju ei kaotanud, kuigi oma lähikonkurentidega võrreldes olime siiski suhteliselt aeglased. Tänu headele startidele ja vältides suuremaid vigu suutsime finišeerida teisel ja neljandal kohal mis annab meile ennem viimast päeva võimaluse heidelda hõbedale, kuhu pretendeerib veel kokku neli jahti. Esikoht on selleks korraks otsustatud kuna liidermeeskond on näidanud väga head sõitu ja muljetavaldavat kiirust, millele teistel on suhteliselt keeruline vastu saada”. Jaht Premium Mati Sepa roolimisel tõusis täna 4. kohale 28 punktiga. Kindlal esikohal seilab Saksa jaht Sportsfreund 6 punktiga.

EM-il võistleb A, B ja C gruppides kokku 70 jahti 8 riigist. Võistlussõidud kestavad laupäeva, 17. augustini. Avapäeval peeti 2 lühirajasõitu. Neljapäeval purjetati pikk avameresõit ning täna kaks lühirajasõitu. Homme on kavas kaks viimast lühirajasõitu.

Tulemused ja võistlusinfo: https://orc2019.oxss.nu/racing-2/