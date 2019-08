Puusta ja Rammo on eel-Olümpial kahe võistluspäeva järel esitosinas

Eilsel esimesel võistluspäeval pandi purjetajad proovile tugevas tuules ja suures ookeanilainetuses, mille lisandus raskesti talutav kuumus ja õhuniiskus. Tänased sõidud peeti seevastu vaiksetes tuultes ja rahulikumas lainetuses.

Naiste RS:X purjelaual võistlev Ingrid Puusta on kahe päevaga peetud sõitudes kogunud kohad 12, 10, 12, 5, 8 ning asub üldtulemustes 10. kohal 35 punktiga. Ingrid kommenteeris esimesi sõite ja regati tähtsust nii: „Esimesed kaks võistluspäeva on olnud üsna rasked. Siia tulles me ei osanud oodata sellist kuumust ja niiskustaset. Esimesel päeval oli eriti raske kontsentreeruda startidele, kuna pea oli üsna paks kuumast. Täna oli 2-3 m/s tuult ning tundus, et oli veel kuumem kui eile, sellest hoolimata suutsin teha häid otsuseid teisel vastutuuleotsal ning saavutada siiani parimad kohad. Selle aasta testvõistlusest saame aimu, mis meid järgmine aasta ees võib oodata ning kuidas selleks valmistuda.”

Naiste RS:X klassis on juhtpositsioonil hiinlanna Lu Yunxiu 5 punktiga.

Meeste ühepaadil Laser Standard purjetava Karl-Martin Rammo kahe päeva võistlusseeria koosneb kohtadest 28, 9, 12, millega Karl-Martin hoiab hetkel 12. positsiooni 21. punktiga. Karl-Martin räägib oma esimesest kahest võistluspäevast järgmist: „Esimese päeva esimeses sõidus olin täitsa löögipositsioonil, aga sain pingelises olukorras kuumarabanduse ja sellega väga kaugele ei sõitnud. Finišis olin ilmselt kuskil tagant 5-10. Kahe sõidu vahel sain kõvasti külma juua ja ka vett näkku ning suutsin end enamvähem koguda. Sõidu algus oli küll rabe, kuid samm-sammult, laine-lainelt läks asi paremaks, peavalu hakkas kaduma, hingamisrütm taastus ja sõidukindlus tuli tagasi. Igal juhul, teise sõidu finiši ajaks suutsin kerkida 9ndaks. Teine päev – palavus oli suur ja tuul oli otsa lõppenud, mistõttu saime parajalt oodata, et siis õhtu ootuses ühe "hiiliva sõidu" ikka finišisse tuua. Mul on hea meel, et nii läks, sest mul oli poleviga päev, finišis 12, kokku jätkan 12ndana. Mis põhiline, siis igal sammul õpin, mis järgmiseks aastaks muuta tuleb, mida silmas pidada ja kuidas valmistuda. Hetke emotsioon on, et kodus hakkan saunas pukki väntama. Vaatame, kas homme emotsioon lahtub või läheb nii edasi.

Meeste Laser klassis juhib uus-meremaalane Sam Meech 3 punktiga.

Eel-Olümpia toimub 17.-22. augustil Jaapanis Enoshimas. Võistlusformaat näeb Laser Standard klassile ette 10 ja RS:X klassile 12 sõidust koosnevat avaseeriat, millele järgneb viimasel võistluspäeval peetav ja topeltpunktid andev medalisõit, kuhu pääsevad vaid iga klassi 10 parimat. RS:X klassi võistlus lõpeb 21. augustil ja Laser klassi võistlus 22. augustil. Ready Steady Tokyo nimelisel eel-Olümpia regatil osaleb 363 purjetajat, kellest 30 on juba võitnud medaleid Rio olümpiaregatilt ja 11 Londoni olümpiaregatilt. Eesti purjetajad Ingrid Puusta ja Karl-Martin Rammo kvalifitseerusid Tokyo 2020 olümpiaregatile esimesel kvalifikatsiooniregatil 2018 MMil Taanis Aarhusis.