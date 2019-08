Ingrid Puusta oli eel-Olümpia medalisõidus kolmas

Naiste RS:X purjelaual võistleva Ingrid Puusta muljed tänasest medalisõidust: „Läksin tänasesse finaalsõitu sellises seisus, kus kaotada polnud midagi, seega oli eesmärk anda endast kõik ning teha tööd parima tulemuse nimel. Raja mõlemad pooled nägid üsna ühtlased välja. Seega otsustasin, et ma tahan end stardis asetada nii, et saaksin vabas tuules välja ning kasutada maksimaalselt oma kiirust. Mul õnnestus võita stardiliini vasakpoolne ots ja purjetasin vasakule poole ning pautisin raja keskosas. See pani mind kontrolliasendisse teiste suhtes ning võtsin ülemise märgi esimesena, kuid teised sõitjad olid mul kannul. Purjetasin allatuult kaitstes oma kohta ja üritasin keskenduda ka oma vaba tuule säilitamisele. Alumises märgis hoidsin ikka liidripositsiooni, kuid teised läksid paremale poole rada otse minu taga. Seejärel tegin kõvasti tööd, et säilitada teise vastutuule kontroll teiste suhtes ja enda positsioon. Britt Emma Wilson riskis ja sõitis paremasse nurka ja sai võrreldes teistega pisut rohkem tuult, mis andis talle minu ees eelise. Samuti suutis prantslanna Charline Picon vahetult enne ülemist märki minust ette saada, mis jättis mind kolmandale kohale enne allatuult. Hoidsin oma kohta sealt kuni finišini ning olin enda ja poolatari Zofia Noceti-Klepacka vahele järnud piisavalt sõitjaid, et tõusta kokkuvõttes veel üks koht ja võtta sellelt eel-olümpia testvõistluselt kokkuvõttes kaheksas koht. Emotsioonid on väga suured ja olen näidanud, et suudan võistelda parimatega. Minu kiirus on enamikus tingimustes võrdne teiste sõitjate omaga ning kui keskendun, suudan väga hästi strateegiliselt ja taktikaliselt purjetada. Suutsin saavutada kõik oma eesmärgid, mis olin selleks võistluseks püstitanud ja minu ettevalmistused tasusid end ära. Nüüd ootavad mind ees mõned taastumispäevad ja siis juba Enoshima maailmakarika etapp, mis algab teisipäeval. Hiljem septembris toimuvad Garda järvel Itaalias RS:X maailmameistrivõistlused.”