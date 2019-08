Karolin Härm purjetas Laser 4.7 MMil 21-ks

Karolin Härm purjetas viis päeva väldanud regati sõitudes finišisse kohtadel 23, 22, 24, 13, 31, 17, 28, 34, 25, 13 ja 16, mis andis võistlusseeria kokkuvõttes 21. tulemuse 212 punktiga. Karolin võttis tiitlivõistluse kokku järgmiste sõnadega: „MM toimus väga armsas ja südamlikus linnas - Kingstonis. Minu jaoks kulges see ma arvan suureparaselt, arvestades et olen sõitnud Laserit alla aasta. Võistlustel sai paar päeva oodata tuult, kuid enamus päevad puhus korralik 7-12 m/s, kohati isegi rohkem. Kartsin kõige rohkem just nende tugevate tuulte pärast, kuid kokkuvõttes tuli välja, et mida tugevamaks tuul läks, seda paremad tulemused mul tulid. Tulin siia eesmärgiga jõuda vähemalt 50% sisse, kuid pärast paari päeva sain aru, et eesmärki tuleb tõsta. Järgmiseks eesmärgis oli tõusta esikahekümnesse. See eesmärk jäi väga napilt sooritamata, kuid siiski olen väga meeldivalt üllatunud oma tulemuste üle.”