Liina Kolk tõi RS Aero EMilt pronksi

RS Aero 5 klassis krooniti veenva ülekaaluga Euroopa meistriks noor ungarlane Attila Banyai 22 punktiga, kellele järgnesid hõbedal inglane Andrew Frost 36 punktiga ja kolmandana Eestit esindanud Liina Kolk 41 punktiga, olles ühtlasi parim naiste arvestuses. Liina Kolki kommentaar: „Õnnestus oma kontole saada 3 sõiduvõitu ja lisaks kolm sõitu lõpetada 2. positsioonil. Olen ise tulemusega väga rahul. Läksin viimasele võistluspäevale vastu küll 2. kohalt, kuid olen siiski rõõmus, et vaatamate inglaste tiimi suurele survele õnnestus kolmandale poodiumikohale püsima jääda. Hästi õnnestusid just tugevama tuulega sõidud, kuid heameelt tegi see, et suutsin ka vaiksemates oludes võrdväärselt konkureerida. Kripeldama jäävad paar taktikalist viga mõne sõidu startides, mis Garda oludes määravad suuresti edasise sõidu käigu.”