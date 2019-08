Ühepaatide Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sari jätkub Tallinna Jahtklubi karikavõistlustel

Regatile on osalema oodata ligi 200 purjetajat Eestist ja Lätist. Teiste seas on võistlustules Optimist klassis parima eestlasena lätlase Emils Amsilsi järel praegu teisel positsioonil asuv Mia Marin Lilienthal ning Zoom8 klassis sarja liidriks olev Romi Safin. Laser 4.7 klassi sarja edetabeli parima eestlasena stardib Lohusalus lätlaste Eduards Plavinsi ja Elza Cibule järel hetkel kolmas olev Sten-Markus Andresson. Laser Radial klassis asub liidripositsiooni kaitsma Silver Vahstein. Laser Standard klassis on sarja liidriks Karl-Martin Rammo, kes aga jääb seekordsest etapist kõrvale seoses samal ajal Jaapanis Enoshimas toimuva Maailma Karika etapiga. Küll aga on Laser Standard klassis stardis sarjas teist kohta hoidev Tavo Annus.