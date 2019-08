Puusta on Enoshima MK etapil 15. ja Rammo 31. kohal

„Esimesed kolm võistluspäeva on olnud minu jaoks üsna keerulised. Esimesel päeval tegin rutakaid otsuseid, mis ei olnud piisavalt läbimõeldud ning panid mind väga rasketesse olukordadesse, kust oli kiirusega 2-4 m/s puhunud vaikse tuulega keeruline tagasi tulla. Eile sõitsime suurtes, 2-2,5-meetristes lainetes ning väga tugeva meretuulega, mis puhus kiirusega 15 m/s. Esimeses sõidus sain stardist hästi minema, kuid lained olid väga suured, mis tegi märgi nähtavuse raskeks ning märk oli ka ebatavaliselt lähedal. Nii sõitsin kahjuks märgist kõvasti kaugemale, kui oli vaja. Peale seda eksimust purunes mul jala-aas, mis on hädavajalik tugevas tuules. Järgmises sõidus oli pagid veel tugevamad ning enamus grupist oli mitu korda vees, samuti ka mina. Täna oli meil ilus päikeseline ilm, tuul puhus kuskil 10 m/s ning endiselt oli suur laine. Sellise lainega jäi mul puudu kõrgusest ning kasuks ei tulnud ka minu sukeldumised, mille tõttu kaotasin suure osa oma kohtadest. Positiivne oli viimase sõidu start, kust sain hästi minema ja sundisin poole grupist pautima. Teises ülestuules olin seitsmes, kuid siis sukeldusin lainesse, mis viskas mind laua pealt. Homme on aga veel üks võistluspäev enne laupäevast medalisõitu ning kavas on kolm sõitu,” kirjeldas võistluse senist käiku Ingrid Puusta, kelle 11., 14., 10., 18., 13., 14., 13. ja 17. finišitulemus asetavad hetkel 24 naise teravas konkurentsis 15. reale. Võistlust juhib naiste RS:X klassis hiinlanna Yunxiu Lu.

Laser Standard klassis on Karl-Martin Rammo lõpetanud senised sõidud 30., 41., 25., 8. ja 33. resultaadiga ning on kokkuvõttes 51 mehe seas 31. kohal.

„Olen Eel-Olümpia kuumarabandusest saadik üritanud end uuesti leida ja kehale tuure sisse ajada. Täna oli esimene päev, kus hetkedel end paadis juba hästi tundsin. Kuna tegu on ka üsna keeruliste oludega, siis on praegu minu jaoks veidi liiga palju muutujaid, et stabiilselt etteotsa trügida ja veatult sõita. Õppimise eesmärgil on see muidugi senini olnud OM-iks ideaalne võistlusreis, kus paljud kitsaskohad on luubiga otse silme ette toodud,” sõnas Rammo.

Laser Standardil on liidriks Pavlos Kontides Küproselt.