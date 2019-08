Enoshima MK etapilt Ingrid Puustale 12. ja Karl-Martin Rammole 22. koht

Laser Standard klassi avaseeria lõppes täna. Karl-Martin Rammole olid kahe viimase võistluspäeva saagiks 24., 13., 23., 11. ja 16. sõidutulemus ning kõigi 10 sõidu kokkuvõttes 22. koht.

"Lõpuks kujunes võistlusest tugeva tuule regatt, mis pani füüsiliselt päris kõvasti proovile. Pean tõdema, et võrreldes enda parimate päevadega, kus sellise tuulega mänginuks väga kõrgete kohtade eest, jäi sel korral kogu mäng minu jaoks veidi keeruliseks. Kord polnud kiirus päris see, mis peaks, teine kord raiskasin kiiruse peale nii palju energiat, et taktikaks enam ei jagunud. Sellele vaatamata sõitsin tõusvas joones, sain end viimastel päevadel juba uuesti käima ja olin nii-öelda mängus. Olen selle hooaja võtnud üsna otsivalt ja usun, et nüüdseks on pärast pikka Jaapanis veedetud aega üsna selge, mida veidi vähem kui aastaga veel muuta. Üldiselt olen positiivselt meelestatud, näen palju arenguruumi, aga hooman ka tugevusi," võttis Rammo MK etapi kokku.

Laser Standard klassi medalisõit toimub homme, kuid avaseerias kogutud punktiseisuga on endale juba võidu kindlustanud Pavlos Kontides Küproselt.