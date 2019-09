Purjetamise maailma edetabelis on Sepp 11., Puusta 20. ja Rammo 31. kohal

Match Race maailma edetabeli viimases väljalaskes on Mati Sepp, kellele seni kõrgeim koht antud paremusjärjestuses on olnud kolmas, praegu 11. positsioonil. Matšpurjetamise edetabelit juhib britt Ian Williams.

Ingrid Puusta asub naiste RS:X klassi edetabelis 20. real. Tema seni edukaimaks tulemuseks maailma edetabelis on aga üheksas koht. Esikohal on hiinlanna Yunxiu Lu.

Karl-Martin Rammo, kelle seni parimaks asetuseks on olnud kuues, on Laser Standard klassi äsja avaldatud edetabelis 31. positsioonil. Paremusjärjestust juhib austraallane Matthew Wearn.

Finn klassi edetabelis on Deniss Karpak 38. kohal. Tema läbi aegade kõrgeim positsioon Finn klassis on olnud kolmas koht. Samas klassis on Taavi Valter Taveter 49. positsioonil. Liidriks on hollandlane Nicholas Heiner.