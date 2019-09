Purjelaudurid jätkavad Purjetamise Eesti MV sarja Pirita Surf regatil

Juunikuus toimunud Eesti Meistrivõistluste sarja avaetapi järel on RS:X klassis liidriks Ingrid Puusta. Techno 293 Youth U17 klassis on esikohal lätlane Jekabs Ceze ja parima eestlasena Joonas Mik hetkel 7. kohal. Techno 293 Junior U15 klassis on juhtimas samuti Läti purjelaudur Davis Mazais, eestlastest on Jakob Heinrich Tuubel 11. kohal. Ka Techno 293 Minim U13 klassi liidripositsioon on lõunanaabrite käes, kuna esikohal on siin Eduards Niedra, parim eestlane Karl Sören Tamm aga 4. kohal. Formula klassis on juhtimas Tristen Erik Kivi ning Foil klassis Janis Preiss Lätist, kohe kannul parim eestlane John Kaju.