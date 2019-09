Purjelaudade Eesti MV etapi teine võistluspäev tõi esile uued liidrid

RS:X klassis oli teisel päeval kolmes sõidus kõigist konkurentidest üle Ingrid Puusta, kes on sellele klassile praeguseks ära peetud 8 sõidu kokkuvõttes võistlust juhtimas. Tema kannul on teisel kohal Rainer Kasekivi ning kolmandat positsiooni hoiab Raul Mihkel Anton.

Nooremate surfarite seas on Techno 293 Youth U17 klassis tõusnud juhtima täna kaks sõiduvõitu ja kaks teist kohta saanud Alan Mitšulis. Teise positsiooni on haaranud Romek Roolaht ning avapäeva järgne liider Joonas Mik on kolmandal real.

Formula klassi liider on täna kaks esimest ja kaks teist sõidutulemust korjanud Neeme Truumees. Aivar Kajakale kuulub teine positsioon ning kolmandal kohal on Elena Lass.

Eesti Jahtklubide Liit seisab igapäevaselt purjespordi ja huvimeresõidu arendamise eest Eestis. Tegutseme järjekindlalt selle nimel, et purjetamise harrastajate, tippsportlaste ja regattide arv Eestis kasvaks aasta aastalt. Liidu eesmärgiks on kaasa aidata meie purjesportlaste tippkonkurentsi jõudmisele rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja tuua Eestisse kõrgetasemelisi purjetamisvõistlusi. Meie unistus on, et juba lähiaastail saame Eestis võõrustada mõnd maailmaklassi purjetamisregatti, näiteks Purjetamise Maailma Karika finaali või isegi Volvo Ocean Race'i. Hoiame Eesti kui mere- ja purjetamisriigi mainet aus!