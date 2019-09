Avamerepurjetamise lühiraja Tallinna Meistrid selgusid kõrges konkurentsis

„Sel aastal oli ORC klass kaheks grupiks jaotatud, kus meie II gruppi jätkus vaid viis jahti. Meie nendest viiest jahist mõõdukirja palli järgi muidugi paberil kõige aeglasem, aga mitte füüsiliselt. Sellise maatuule ja rajasõiduga on oluline saada nö 0-start ehk juba stardihetkel olla stardijoonel ja hoog sees. Nii me ka kõik sõidud suutsime teha. Mõnes sõidus isegi kartsime, et olime üle, aga õnneks kinnitati raadiosaatjas alati, et start oli puhas. Paar korda suutsime ka oma konkurentidel mõningaid starte taktikaliselt segada, et saaksime vabalt ees sõita. Rajasõidus ja maatuulega on ka oluline jälgida absoluutselt kõiki tuulepööramisi ja need nö tõsted pöördemärgile lähemale kõik ära võtta. Nii ka tegime. Suutsime olla oma konkurentidest vähemalt 70% sõitudest ka füüsiliselt ees ja puhtalt vabalt tuules sõites ning konkurente kontrollides õnnestus noppida seitsmest sõidust kuus esikohta ja halvimaks tulemuseks jäi teine koht, mis läks mahaviskeks.»