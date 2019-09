ORC klassi avamerepurjetamise Soome-Eesti karikasari lõppes eestlaste kaksikvõiduga

Karikasari algas maikuus Tallinnas E4 karikavõistlusega, mille formaadiks oli kaks päeva lühirajasõite vastutuule-allatuule rajal. Osa võttis 17 jahti Eestist ja Soomest. ORC I grupi esikolmikus olid Sven Nuutmanni Postimees Sailing Team (One Off) Dago Jahtklubist, Aivar Tuulbergi Katariina II (Arcona 340) ja Jani Lehti Mercedes- Benz EQ (X-41). ORC II grupi poodiumikohad võtsid Tanel Tamme Vesikaar (T-34) Kalevi Jahtklubist, Jazz (First 34.7) Viljar Sepaga roolis ja Matilda 4 (First 34.7) Koit Pautsi juhtimisel.