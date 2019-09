Purjetaja Uko Tiidemann: aitame päriselt inimesi, teeme päeva paremaks

“Narva jäi meelde: huvitav on minna tundmatusse kohta ning purjetada inimestega, kes seda elus esimest korda teevad,“ rääkis purjetamishuvilistele seilamist õpetanud Uko Tiidemann.

Tiidemanni sõnul sarnaneb parapurjetamine peaaegu kõiges tavapärase purjetamisega, suurimad erinevused on roolimine ning kallutamine - mõlemad käivad parapaadil teisiti kui mõnel muul paadil. Selline tegevus arendas ka teda ennast paremini inimestega ümber käima ning teistega arvestama.

”Nii Haapsalus kui ka Narvas käies jäi tunne, et aitame päriselt inimesi, teeme kellegi päeva paremaks, “kinnitas Tiidemann.

Projekti juures abiks olnud ja käed külge pannud riigikogu liige Signe Riisalo leidis, et sport ja liikumine ei küsi ja ei tohi küsida vanust, emakeelt, tervisest tulenevaid takistusi ega üldse midagi.

“Sport ja liikumine peab leidma tee igaühe juurde,” rõhutas sotsiaalsete probleemistikega kursis olev naine ja kiitis projekti, “Eriliste purjetajate projekt propageeris läbi suve Eesti eri sadamates purjetamist, liites erivajadusega inimesi, purjetajaid, treenereid, vabatahtlikke abilisi, sponsoreid, puudega inimestele sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse pakkujaid ja heatahtlikke kaasaelajaid. Nii see peabki olema, peame olema ja tegema koos sõltumata piirangutest, mis on vaid väljakutseks neid ületada.”

Aktiivse purjetamisharrastajana olid paljud inimesed ja sadamad Signe Riisalole tuttavad, siiski laiendas Narva ja Narva-Jõesuu jahtklubide ja nende inimestega tutvumine tema jaoks purjetamisvõimalusi nii geograafilises kui ka mentaalses mõttes. “Selle suve jooksul olen püüdnud erinevate inimestega suheldes aru saada, milline võiks olla eriliste purjetajate jaoks hea ja jätkusuutlik lahendus. Kas see on erivajadustega lastele purjetamiskoolidesse tingimuste loomine, rahvusvaheline võistlussport või hoopis sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse laiendamine? Ilmselt kõike samm-sammult nii, et igaüks leiaks endale sobiva väljundi,” mõtles Riisalo süsteemselt.