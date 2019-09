Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sari lõppeb Tallinna Nädala regatil

Laser Radialil on finaaletapi eel Eesti Meistrivõistluste sarja juhtimas nii üld- kui U19 arvestuses Peeter Kaju, naistest aga Brigitta Paasalu. Laser Standardil on üldarvestuses esikohal Georg Haud ja U21 arvestuses Bo Aaron Kooser. RS Feva klassis asuvad sarja liidritena starti Loreta Sults ja Hanna Viktoria Vaino ning 29er klassis Helen Pais ja Helen Ausman. 49er'il on juhtpositsioon Juuso ja Henri Roihul ning F18 klassis Andres Lauli ja Ain Roosma käes. Techno 293 Minim U13 purjelaual on esikohal Karl Sören Tamm, Techno 293 Junior U15 purjelaual Jakob Heinrich Tuubel ja Techno 293 Youth U17 purjelaual Alan Mitšulis. Formulal juhib sarja Neeme Truumees ning Foil klassis lätlane Janis Preiss, kannul parim eestlane John Kaju.

Sarja lõppkokkuvõttes lähevad kõigis klassides peale Formula arvesse võistleja maksimaalselt kolme parema etapi tulemused. Formula klassis lähevad arvesse võistleja maksimaalselt kahe parema etapi tulemused.