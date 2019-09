Ingrid Puusta on RS:X klassi MM-il avapäeva järel 19. kohal

"Esimene võistluspäev algas meeste jaoks kell 8.00 hommikul, mis tähendas, et nad pidid juba 6.30 sadamas olema. Naistel õnneks algasid sõidud alles kell 14.30, see andis meile võimaluse sõita lõunatuulega, mis peaks olema stabiilsem ja tugevam. Esimene start ja pool sõitu läksid mul hästi, olles kolmas, kuni tuli 30-kraadine tuulepööre vasakule. Õnneks reageerisin kiiresti ja suutsin sõidu säästa, lõpetades kaheksandana. Teise sõidu teises pooles valisin vale poole, mille tõttu kaotasin 11 kohta ning sealt oli juba raske tagasi tulla. Kolmas ja päeva viimane sõit õnnestus kõige paremini. Tuul oli stabiilne, stardist sain hästi minema ning finišis olin neljas. Olen üldiselt rahul oma päevaga ja ootan juba homset ehk viimast kvalifikatsioonisõitude päeva," kirjeldas Puusta MM-i avapäeva.

Eesti Jahtklubide Liit seisab igapäevaselt purjespordi ja huvimeresõidu arendamise eest Eestis. Tegutseme järjekindlalt selle nimel, et purjetamise harrastajate, tippsportlaste ja regattide arv Eestis kasvaks aasta aastalt. Liidu eesmärgiks on kaasa aidata meie purjesportlaste tippkonkurentsi jõudmisele rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja tuua Eestisse kõrgetasemelisi purjetamisvõistlusi. Meie unistus on, et juba lähiaastail saame Eestis võõrustada mõnd maailmaklassi purjetamisregatti, näiteks Purjetamise Maailma Karika finaali või isegi Volvo Ocean Race'i. Hoiame Eesti kui mere- ja purjetamisriigi mainet aus!