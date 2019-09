Ingrid Puusta jätkab RS:X klassi MM-i kuldgrupis

"Täna algasid sõidud väga vara hommikul - kell 8.15, mis tähendas seda, et sõitsime maatuulega, mis on siin üsna pagiline. Esimeses sõidus sõitsin ühe teise võistlejaga stardis kokku, mis pani mind üsna raskesse olukorda ning ma ei suutnud enam sõidule kontsentreeruda. Teises sõidus sain stardist hästi minema, kuid jäin paudiga liiga hiljaks, mis sundis mind valele poole rada. Hommik oli seega minu jaoks üsna raske ja kahjuks kaotasin palju kohti. Päeva viimane sõit oli enne kella 15. Selleks ajaks oli tuul 180 kraadi keeranud ja olid klassikalised Garda olud. Lõpetasin päeva tõusvas joones. Homsest ootavad juba ees finaalsõidud," sõnas Puusta.

Eesti Jahtklubide Liit seisab igapäevaselt purjespordi ja huvimeresõidu arendamise eest Eestis. Tegutseme järjekindlalt selle nimel, et purjetamise harrastajate, tippsportlaste ja regattide arv Eestis kasvaks aasta aastalt. Liidu eesmärgiks on kaasa aidata meie purjesportlaste tippkonkurentsi jõudmisele rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja tuua Eestisse kõrgetasemelisi purjetamisvõistlusi. Meie unistus on, et juba lähiaastail saame Eestis võõrustada mõnd maailmaklassi purjetamisregatti, näiteks Purjetamise Maailma Karika finaali või isegi Volvo Ocean Race'i. Hoiame Eesti kui mere- ja purjetamisriigi mainet aus!