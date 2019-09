Ingrid Puusta võttis täna MM-il sõiduvõidu

"Sõidud pidid algama kell 14, kuid tavapärane tugev lõunatuul täna ei saabunud, mis tähendas, et saime vee peale alles kell 16. Tuul oli väga nõrk ning saime kirja ainult ühe sõidu, mille ma võitsin. Mul oli plaan minna vasakusse nurka, kuid alustada paadi juurest ehk kõrgemalt, millega saavutasin kontrolli kogu grupi üle. Suutsin oma edumaad hoida ja isegi suurendada finišini välja. Olen väga uhke, et suutsin maailmameistrivõistlustel kuldgrupis võtta sõiduvõidu," rõõmustas Puusta eduka päeva üle.

