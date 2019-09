Ingrid Puusta lõpetas RS:X klassi MM-i 28. kohaga

"Maailmameistrivõistlused on lõppenud ning võib öelda, et oli häid momente ning teatud eesmärgid said täidetud. Samuti oli ka sõite, kus algus oli hea, kuid otsused sõidu esimeses pooles väga nõrgad, eriti kui tuul puhus üle maa. Suurim saavutus sellelt võistluselt oli kuldfliidi sõiduvõit, mis jääb alatiseks meelde. Palju asju võistluse juures jäävad siiski kripeldama, kuna mul olid väga head stardid, kuid ma ei suutnud oma edu realiseerida. Võtan siit hea võistluskogemuse," sõnas Puusta MM-i kokku võttes.