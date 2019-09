2019.a Eesti Purjetamisliiga võitja on Kalevi Jahtklubi Purjespordikooli võistkond

„See lähenemine võrdsustab tiimide võimalused, sest suur osa klassikalistest ORC klassi, One Design ja olümpiapurjetamisest põhineb kalli materiaalosa pidevale uuendamisele ning suure edu saab see, kes hangib endale kõige uuema ja trimmituma varustuse. Purjetamisliiga aga võimaldab kõigil tiimidel lihtsalt kohale tulla ning võistelda ilma, et peaks muretsema jahi transpordi ja varustuse pärast. Lisaks saab purjetamisliiga formaadis võistelda rohkemate võistkondadega, kui paatide arv ning maksimaalselt saaks kuue paadiga väga tiheda ja eduka võistluse läbi viia 18 tiimiga. Teine tähtis tahk on see, et purjetamisliiga seob kogukonda. Paljud purjetamise distsipliinid, mis omavahel kokku ei puutu, leiavad liigas ühise nimetaja ning see võimaldab kokku saada väga nimeka seltskonna. Loodetavasti leiavad järgmisel aastal tee purjetamisliiga juurde sellised nimed nagu Tõnisted, Šaraškin, Tagu, Jõgi, Karpak, Rammo, Puusta ning siis muutub purjetamisliiga formaat atraktiivsemaks juba ka laiemale avalikkusele.“