Purjetamise olümpiaklasside maailma edetabelis on Puusta 24. ja Rammo 30. kohal

Laser Standard klassi edetabelis on Karl-Martin Rammo 30. real. Tema läbi aegade parimaks asetuseks selles paremusjärjestuses on olnud kuues koht. Liidriks on Laseril austraallane Tom Burton.

Finn klassi edetabelis on Taavi Valter Taveter 47. ning Deniss Karpak 60. kohal. Liidriks on brasiillane Jorge Zarif.

Maailma edetabeli punkte on võimalik saada reitingut omavatel regattidel võisteldes. Regatil kogutud punktisumma sõltub kolmest tegurist: võistluse reiting, võistlejate arv regatil ning sportlase tulemus võistlusel. Edetabeli esinumber on kõrgeima punktide arvuga sportlane kuue regati lõikes.

Eesti Jahtklubide Liit seisab igapäevaselt purjespordi ja huvimeresõidu arendamise eest Eestis. Tegutseme järjekindlalt selle nimel, et purjetamise harrastajate, tippsportlaste ja regattide arv Eestis kasvaks aasta aastalt. Liidu eesmärgiks on kaasa aidata meie purjesportlaste tippkonkurentsi jõudmisele rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja tuua Eestisse kõrgetasemelisi purjetamisvõistlusi. Meie unistus on, et juba lähiaastail saame Eestis võõrustada mõnd maailmaklassi purjetamisregatti, näiteks Purjetamise Maailma Karika finaali või isegi Volvo Ocean Race'i. Hoiame Eesti kui mere- ja purjetamisriigi mainet aus!