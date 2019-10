Jaht Lenny võistkond on Melges 24 klassi MM-il avapäeva järel teisel kohal

Jaht Rock City võistkond koosseisus roolimees Tiit Vihul, Martin Müür, Ago Rebane, Triin Sarapuu ja Indrek Ulla on avapäeva järel 18. ning Yes Sir No Sir tiim koosseisus roolimees Tõnis Haavel, Anu Reiman, Raul Grigorjev, Tobias Reiter ja Tanel Tamm 44. kohal. Amatööride seas on nende positsioonideks vastavalt 10. ja 24. koht.