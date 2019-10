SEIKO CUP 2019 hooaja võitjad selgusid alles viimase osavõistlusega

ORC I grupis, kus punkte edetabelisse kogus 15 jahti, neist 4 Soomest (kuna kevadine E4 Karikavõistlus on ka Soome-Eesti ühise sarja FIN-EST Offshore Series osavõistlus), selgus SEIKO CUP tänavune võitja alles viimase võistlusega. Enne viimast etappi kõigil etappidel võistelnud (senised kohad etappidelt 5-1-2) ja edetabelit juhtinud Ott Kikkase jahi SUGAR (Italia 9.98) meeskond Pärnu Jahtklubist sai Lõpuvõistlusel neljanda koha. Lõpuvõistluse võitnud Aivar Tuulbergi meeskond jahil KATARIINA II (Arcona 340) Pärnu Jahtklubist kindlustas selle situatsiooniga kahepunktilise edumaa edetabelis Sugari ees ja sarja üldvõidu, seejuures osalemata Terra Feminarum regatil (teiste etappide kohad 2-1). Sugari tiimil teises koosseisus jahil Italia 11.98 on ette näidata tänavuse ORC MMi C grupi maailmameistritiitel, Katariina II meeskond samal jahil tõi aga ORC EMilt koju hõbemedali. SEIKO CUPi, nii nagu ka tänavuse EMi ja möödunud aasta Seiko Cupi, lõpetas pronksisel kohal Sven Nuutmanni meeskond jahil POSTIMEES SAILING TEAM (One Off) Jahtklubist Dago, kaotust Sugarile kokkuvõttes üks punkt ning kohad eelnevatelt etappidelt 1-6-4. Kõigist etappidest võttis hooaja jooksul osa siin grupis kolm jahti – Sugar, Postimees Sailing Team ja neljandaks tulnud Kalevi Jahtklubi jaht MY CAR (X-35 mod), kus roolis nii Harles Liiv kui ka Martin-Gustav Lepp.