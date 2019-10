2019 Rolex aasta purjetajad on Anne-Marie Rindom ja Marco Gradoni

Aasta meespurjetaja Marco Gradoni on läbi aegade noorim antud tiitli pälvinud sportlane. 15-aastane Gradoni on edukas Optimist klassi purjetaja, kellele kuulub - taaskord esmakordselt ajaloos - maailmameistritiitel kolmel järjestikusel aastal. Lisaks on ta alates septembrist 2018 võitnud kõik Optimisti võistlused, kus ta on osalenud, kogudes aastaga 14 kuldmedalit.

„Viibida siin Bermudal maailma parimate purjetajate seas on minu jaoks tõeline unistuse täitumine. Eelmiste tiitli võitjate nimekiri koosneb väga kuulsatest purjetajatest ning nende seas olemine on lausa uskumatu. Samas tean, et oluline on keskenduda oma eesmärkidele. 2017. aastast alates olen ma teinud väga palju tööd ning pingutanud, et olla keskendunud. Iga päev olen ma mõelnud selle peale, kuidas olla veelgi parem, õppinud ja teinud asju võimalikult kõrgel tasemel. Viimased 12 kuud on toonud mulle väga palju võite. Aasta meespurjetaja tiitel on väga suur au,” sõnas Gradoni auhinnatseremoonial.