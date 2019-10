Eesti sai avamerepurjetamise ORC klassi 2021. aasta maailmameistrivõistluste korraldamisõiguse

Kalevi Jahtklubi, Pärnu Jahtklubi, Tallinna Jahtklubi ja Saaremaa Merispordi Selts esitasid ühise taotluse juba 2018. aastal, et saada 2020.a. ORC tiitlivõistluse korraldusõigus Eestisse, kuid möödunud aastal otsustas ORC Kongress viia esmakordselt ORC tiitlivõistlus Ameerikasse, New Yorgi Jahtklubisse. Seetõttu kandideerisid sel aastal 2021.a. ORC maailmameistrivõistluste saamiseks uuesti nii Eesti kui ka mullune konkurent Norra.

Eesti kasuks rääkis otsuse tegemisel terve rida argumente. Alates aastast 2013 ei ole möödunud aastatki, kus Eesti purjetajad ei oleks toonud ORC Euroopa või maailmameistrivõistlustelt medaleid ning sel aastal tuli Eestisse nii C grupi maailmameistritiitel kui ka Euroopa meistrivõistluste kolmikvõit. Edukaimateks meeskondadeks on siin olnud läbi aastate Aivar Tuulbergi Katariina II, Ott Kikkase Sugar, Priit Tammemägi Premium, Jaak Jõgi Forte, ning nüüd viimastel aastatel ka Tiit Vihuli Olympic, Sven Nuutmanni Postimees Sailing Team ja Aarne Veske Matilda 4. Eesti on meie suurepäraste tulemuste põhjal olnud nii 2013., 2016. kui ka 2019. aastal Euroopa meistrivõistluste raames parim purjetamisriik Euroopas.

Kalevi ja Pärnu Jahtklubil ning ka Saaremaa Merispordi Seltsil on suured kogemused nii avamerepurjeregattide kui ka muude rahvusvaheliste svertpaatide ja kiiljahtide suurvõistluste korraldamisel. Ka need referentsid mängisid Eesti kasuks otsustamisel suurt rolli. Ühiselt on kolm klubi korraldanud Eesti suurimat purjetamissündmust – Muhu Väina regatti, millest viimastel aastatel on osa võtnud rekordaastal 141 jahti ja 850 purjetajat 6 riigist. ORC organisatsiooni ja purjetajate jaoks on aga senini eredalt ja hästi meeles Kalevi ja Pärnu Jahtklubi poolt ühiselt korraldatud 2015.a. Volvo Estonia ORC Euroopa meistrivõistlused, millest räägitakse tänini vaid väga positiivses võtmes.