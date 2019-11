World Sailingu aastakoosolekul kinnitati 2024 purjelaua olümpiaklassiks iFoil

iFoil on monotüüpne purjelaud, mille komponendid on suuremas osas samad nii meeste kui naiste versioonis, erinevus on taglastuse suuruses (meestel purje suurus 9 m2, naistel 8 m2). Varustus on sobilik meestele kaaluvahemikus 65-85 kg ja naistele kaaluvahemikus 55-70 kg. iFoil on kasutatav nii tiiva kui ka uimega variandis, tuule kiiruse vahemikus 6-35 sõlme (3-18 m/s).