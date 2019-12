Aucklandis algasid 49er klassi maailmameistrivõistlused

"Ootasime 6 tundi tuule vaibumist ja arvan, et ootamine tasus end meie jaoks ära. Võistlussõitude ajal puhus tuul kiirusega 7-9 m/s, mis oli meile sobilik. Esimeses sõidus tegime hea stardi ja õige poolevaliku. Üleval märgis olime esimesed. Sõidu teises pooles veidi kaotasime, aga 8. koht on alguseks väga hea. Teises sõidus eksisime rohkem ja finišis olime 18. MM-i esimene sõit näitas, et oleme oma vormi hästi ajastanud ja siin päevad õigesti planeerinud," sõnas võistkonna roolimees Juuso Roihu.

Treener Maria Veessaar lisas poiste esimese võistluspäeva kohta: "Paadil on tugeva tuulega hea kiirus ja poisid on heas vormis."