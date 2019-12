Andrus Poksi kinnitati 2020 Tokyo olümpiaregati rahvusvahelise žürii liikmeks

60 rahvusvahelist võistlusametnikku 31 riigist jagunevad tehniliste delegaatide tiimi, võistlusjuhtide tiimi, rahvusvahelise žürii ja tehnilise komisjoni vahel, lisaks on ametis võistluse distsiplinaarametnik.

Rahvusvahelises žüriis on 27 liiget. Žüriid juhib John Doerr Suurbritanniast ning aseesimeheks on hispaanlane Andres Perez Alvarez. Rahvusvahelise žürii ülesandeks on võistluskorraldaja reeglite alane nõustamine, aga ka esitatud protestide lahendamine ja võistlusreeglite järgimise tagamine ausa võistlemise põhimõtteid järgides.