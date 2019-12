Talisurfi MM toimub veebruaris Pärnus

Pärnu lahele oodatakse värvi andma ligi 150 osalejat purikelgu (sh purjesuusk), lohe ja tiiva klassides. Kelgu ja tiiva klass võistleb slaalomi, kursisõidu ja kiiruse distsipliinis. Lohe klassile on võistlused kursisõidus, kiiruses ja uues vabastiili distsipliinis. MM-i juhi Tõnis Kase sõnul on kõige vaatemängulisemad ilmselt lohede vabastiil ja kelkude-tiibade slaalom: "Need distsipliinid sätitakse ajakavas võistlusnädala kõige tuulisematele päevadele. Kuigi soodusregistreerumise sulgemiseni on aega detsembri lõpuni, näeme juba täna, et MM konkurents tuleb päris tihe, ka noorte arvestustes. MM-i kõrge sportliku taseme tõttu on raske öelda, kas või mitu maailmameistri tiitlit Eesti seekord saab. Loodame, sest viimased tiitlivõistlused on meie sportlastele olnud väga edukad."