Mati Sepa võistkond püsib Match Race maailma edetabelis 6. kohal

Samal kohal on Mati Sepa juhtimisel purjetav võistkond püsinud alates oktoobrist. Nende parimaks tulemuseks on aga läbi aegade olnud 3. koht.

Matšpurjetamise maailma edetabelit juhib šveitslase Eric Monnini meeskond. Teisel kohal on Nick Egnot-Johnsoni tiim Uus-Meremaalt ning kolmandal britt Ian Williamsi võistkond. Edetabelis on enam kui 1100 võistkonda.

Match Race maailma edetabel järjestab purjetajad nende viimase 24 kuu jooksul saavutatud parimate võistlustulemuste põhjal. Punkte on võimalik saada reitingut omavatel regattidel võisteldes. Regatil kogutud punktisumma sõltub kolmest tegurist: võistluse reiting, võistlejate arv regatil ning sportlase tulemus võistlusel. Viimase 12 kuu jooksul saavutatud tulemused annavad sealjuures topeltpunktid. Edetabeli esinumber on kõrgeima punktide arvuga sportlane kaheksa regati lõikes.

Matšpurjetamine on formaat, kus omavahel võistlevad kaks identset paati. Igas võistlussõidus on tegemist strateegilise ja taktikalise duelliga kahe võistleja vahel, mille eesmärk on lihtne - purjetada esimesena üle finišiliini. Kõige tavalisem Match Race võistluste formaat koosneb eelsõitude seeriast, veerandfinaalist, poolfinaalist ning finaalist võistluse 1.-2. ja petit-finaalist 3.-4. koha saajate väljaselgitamiseks. Purjetatakse vastutuule-allatuule rajal ning iga sõidu pikkus on ligikaudu 20 minutit.