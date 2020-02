Esmaspäeval algavad eestlaste korraldatavad Talisurfi Maailmameistrivõitlused 2020

Võistlused peetakse kolmes talisurfi klassis: lohed, kelgud ja tiivad. Võistlusalasid on neli: slaalom kelkudele ja tiibadele, freestyle lohedele ning GPS kiirussõit ja kursisõit kõikidele klassidele. Reservalaks on maraton.

Tegu on WISSA 40nda üritusega. Esimesed Talisurfi Maailmameistrvõistlused toimusid aastal 1979 ning ühel korral on MM jää puudumise tõttu ära jäänud. Ka seekord oli ärajäämise oht suur, kuid MM-i peakorraldaja Tõnis Kask otsustas, et võimaluse korral viime võistlused talviste oludega kohta. Kaks nädalat tagasi Soomes oludega tutvudes selgus, et Lestijärvil Kesk-Soomes on suurvõistluse korraldamiseks head tingimused olemas. Oma õla pani alla ka Lestijärvi vallavalitsus, kes teeb väga palju tööd, et võistlused Soomes sujuvalt kulgeksid.