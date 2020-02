Talisurfi Maailmameistrivõistlustel on toimunud kaks edukat võistluspäeva

Talisurfi MM-il osaleb 91 võistlejat 12 riigist. Algselt Eestisse planeeritud võistlus koliti korraldaja, Eesti Jahtklubide Liidu poolt Soome ning see muutis mõnevõrra võistlejate arvu - mõned eelregistreerunud loobusid. Ala tipptegijaid on siiski kohal ja võistluste tase on kõrge.

Esmaspäeval võistluse avamisel võttis sõna Lestijärvi vallavanem Esko Ahola, kes oli väga uhke, et suurvõistlus just nende vallas toimub. Talisurfi MM-i peakorraldaja Tõnis Kase sõnul on vallapoolne abi olnud fantastiline: vaid kahe nädalaga on ette valmistatud suurepärane slaalomi võistlusala, rajatud on järvejääle parkla ning palju on aidatud ka võistlejate majutamise osas.

Võistluse treeningpäevadel oli Lääne-Soomes sula, kuid hiljem on olnud kerged miinuskraadid ja jääolud on järjest paranenud. Esimesel võistlussõitude päeval toimusid kõikidele klassidele kursisõidud. Kelkude klassis paljud loobusid keeruliste olude tõttu - kohati oli topeltjääd, mis suurel kiirusel võib järsult hoogu pidurdada. Enamus kelkusid siiski osalesid ja said kirja viie sõidu tulemused. Kelkude klassi kursisõitu juhib hetkel lätlane Aleksander Leontjevs, parim eestlane on Boris Ljubšenko neljandal kohal. Viis sõitu said eilselt kursisõidult kirja ka tiiva klass, võistlust juhib Miroslav Pacold Tšehhist. Lohedele toimus neli kursisõitu.

Täna, võistluste teisel päeval sõitsid kelgud ja tiivad lühiraja slaalomit. Peale kahte kvalifikatsiooni toimus mõlemale klassile neli võistlussõitu. Kelgu klassis hoiab esimest kohta Paulius Voverys Leedust, parim eestlane on Boris Ljubtšenko kolmandal kohal, parim noor Raul Mihkel Anton on neljas. Liisa Aasma on naiste arvestuses teisel kohal. Tiiva klassi slaalomit juhib Miroslav Pacold Tšehhist, lohede kursisõitu Nikita Kodanev Venemaalt.

Võistluste peakorraldaja on Eesti Jahtklubide Liit, võistlust toetavad Palms, Androna, Metallituba, EthaWind, Flaka, Etec ja Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium.