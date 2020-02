Ingrid Puusta on RS:X klassi MM-il avapäeva järel 19. kohal

"Täna oli meil kolm sõitu. Tuul puhus maa pealt kiirusega 12-17 sõlme, mis on siinse koha üldine suund. Avapäeva esimestes startides hoidsin ennast tagasi, et mitte üle stardiliini olla, seega sõidud olid ka keskmised. Järgnevatel päevadel proovin olla startides agressiivsem," sõnas Puusta talle 22., 13. ja 15. sõidutulemuse toonud avapäeva järel.

46 naise seas on liidriks poolatar Maja Dziarnowska. Teiseks on platseerunud Suurbritannia purjelaudur Emma Wilson ning kolmandal real on hollandlanna Lilian de Geus.