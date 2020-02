Kolme võistluspäeva järel on Ingrid Puusta MM-il 18. positsioonil

"Eile ja täna on võistlusolud olnud üsna tuulised. Olen suutnud oma starte parandada ja rohkem fookuses olnud, kuna olud on olnud väga ebastabiilsed. Täna mul olid väga stabiilsed tulemused, kuid kahjuks päeva teises sõidus oli situatsioon, kus teine purjelaudur kukutas oma purje mulle peale. Homme on meil taas kolm sõitu ees," sõnas Puusta, kes sai eile kirja 22., 13. ja 20. ning täna 9., 20. ja 12. resultaadi.