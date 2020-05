Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sari stardib vähem kui kolme nädala pärast

„Osaühing Jakari Marine ja Garmin on purjespordi pikaajalised toetajad ning meie jaoks on kujunenud traditsiooniks, et võimalusel aitame kaasa purjetamise arengule, pakkudes auhindadeks trendikaid Garmini tooteid,” sõnas Jakari Marine esindaja Jüri Unnuk.

Garmin Purjetamise Eesti meistrivõistlused on noorte- ja olümpiaklasside sportlastele üks hooaja põhivõistlusi, mille käigus selgitatakse välja Eesti parimad seilajad. Meistrivõistlused toimuvad etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata enam kui neljasadat sportlast. Igal võistlusklassil on sarjas kas kolm või neli etappi, millest halvim läheb mahaarvamisele.

Regattide võistlusformaat koosneb fliidisõitudest, mille maksimaalne arv on Formula klassile 15 ja kõigile teistele klassidele 11. Erandiks on vaid Tallinn Race, kus on finaalsõitudega formaat.

Garmin 2020 Purjetamise Eesti Meistrivõistlused etapid:

1) 12.-14. juuni Pärnu Purjetamisnädal (Pärnu) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

2) 27.-28. juuni Pirita Surf (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

3) 3.-5. juuli Kärdla Race (Kärdla) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

4) 17.-19. juuli Tallinn Race (Tallinn) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

5) 17.-18. juuli Tallinn Race / Baltic Cup Estonia (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

6) 14.-16. august Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused (Tallinn) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

7) 28.-30. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused (Lohusalu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

8) 11.-13. september Pärnu Sügisregatt (Pärnu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

9) 18.-20. september Tallinna Nädala regatt (Tallinn) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470, Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

Käesolev hooaeg toob võistlejate jaoks koroonaviirusest tulenevalt kaasa mitmeid erisusi. Kaldal tuleb järgida 2+2 reeglit, mis merel kohustuslik pole, kuid lähikontaktide vältimine on siiski soovitatav ka seal. Ühel regatil võistlevad klassid jagunevad kahe võistlusala vahel, millest kummalgi on juuni lõpuni maksimaalselt 100 inimest, sealhulgas korraldajad ja treenerid. Alates 1. juulist on lubatud kogu ühel võistlusel osalevate inimeste arvuna kuni 1000 inimest, mis samuti hõlmab ka korraldajaid ja treenereid. Võistlustele registreerimine käib täielikult interneti teel ning kohapeal regatibüroos registreerimist ei toimu. Samamoodi asuvad võistluse teadetetahvel ja tulemused ainult e-keskkonnas. Võistluste avamine toimub sadamas kesksel kohal, kusjuures võistlejad jälgivad seda oma purjeka juurest. Autasustamisel tohivad osaleda vaid autasustatavad.