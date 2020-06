Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja avaetapp jätkus Pärnus aina tugevnevas tuules

Laser Standardil püsib liidrina puhta sõiduvõitude seeriaga Karl-Martin Rammo, kelle kontol on kokku 6 punkti. Tavo Annus jätkab 14 punktiga teisel ning Georg Haud 18 punktiga kolmandal kohal. Klassis võistleb 14 meest.

49er / 49erFX klassis on esikohal samuti kõigis sõitudes esimesena finišeerinud Juuso ja Henri Roihu, kellel on 2 punkti. 4 punktiga on teisel real Jasper Rufus Rytövaara ja Tobias Reiter. Ülejäänud kaks võistkonda täna ei startinud.

29er klassis on tõusnud võistlust juhtima Katariina Roihu ja Johanna Triinu Kažjava, kes on kogunud 6 punkti. Mari-Ann Raudile ja Maris Seersantile kuulub 8 punkti ja teine positsioon ning 15 punktiga on kuue võistkonna seas kolmandad Helen Pais ja Helen Ausman.

RS Feval hoiavad juhtpositsiooni kindlakäeliselt Angeliina Maria Isabel Õunap ja Lisbeth Taggu, kellel on 7 punkti. Teisel kohal jätkavad 11 punktiga Andrias Sepp ja Liise Väliste, kolmandal real aga püsivad Mia Maria Lipsmäe ja Sandra Sinivee, kellel on 24 punkti. Klassis võistleb 15 tiimi.

6 punktiga juhivad nelja osaleva võistkonnaga 470 klassis regatti Jakob Haud ja Märten Mikk 14 punkti omavate Hugo Rasmus Vaino ja Uko Rasmus Tiidemanni ning 16 punkti kogunud Alari Lagle ja Kaia Kodasmaa ees.

Laser Radialil on lätlane Roberts Štals Buls 12 punktiga 32 võistleja seas esimene ja tema kaasmaalanna Agija Elerte 13 punktiga teine. Kolmandal kohal on parim eestlane Aleksander Kuusik, kellel on 32 punkti.

Karolin Härm ja Richard Marcus Arge on 2 punktiga võistluse liidrid F18 / Nacra 15 klassis, kus on omavahel vastamisi 6 tiimi. Teisel real asuvad Tristan Šaraskin ja Romi Safin, kel on 3 punkti. Kolmanda positsiooni on 9 punktiga võtnud Roman Ventsel ja Ivo Remmelg.

Pühapäevasel viimasel võistluspäeval on sõidud planeeritud algusega kell 11.

Garmin Purjetamise Eesti meistrivõistlused on noorte- ja olümpiaklasside sportlastele üks hooaja põhivõistlusi, mille käigus selgitatakse välja Eesti parimad seilajad. Meistrivõistlused toimuvad etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata enam kui neljasadat sportlast. Igal võistlusklassil on sarjas kas kolm või neli etappi, millest kolm paremat lähevad arvesse. Sarja toetajad Garmin ja Jakari Marine panevad sarja kokkuvõttes võistlejatele auhindadena välja Garmini spordikellad.

Garmin 2020 Purjetamise Eesti Meistrivõistlused etapid:

1) 12.-14. juuni Pärnu Purjetamisnädal (Pärnu) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

2) 27.-28. juuni Pirita Surf (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

3) 3.-5. juuli Kärdla Race (Kärdla) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

4) 17.-19. juuli Tallinn Race (Tallinn) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

5) 17.-18. juuli Tallinn Race / Baltic Cup Estonia (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

6) 14.-16. august Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused (Tallinn) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

7) 28.-30. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused (Lohusalu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

8) 11.-13. september Pärnu Sügisregatt (Pärnu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

9) 18.-20. september Tallinna Nädala regatt (Tallinn) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470, Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

10) 25.-27. september Saaremaa Merispordi Seltsi regatt (Roomassaare) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7