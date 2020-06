Pärnus selgusid Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja esimese etapi võitjad

29er klassis tõid 15 punkti võidu Mari-Ann Raudile ja Maris Seersantile. Katariina Roihu ja Johanna Triinu Kažjava said 16,6 punktiga kuue võistkonna seas teise koha, olles U19 üld- ja U19 tüdrukute arvestustes parimad. Helen Pais ja Helen Ausman tegid 26 punktiga kolmanda lõpptulemuse.

Garmin Purjetamise Eesti meistrivõistlused on noorte- ja olümpiaklasside sportlastele üks hooaja põhivõistlusi, mille käigus selgitatakse välja Eesti parimad seilajad. Meistrivõistlused toimuvad etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata enam kui neljasadat sportlast. Igal võistlusklassil on sarjas kas kolm või neli etappi, millest kolm paremat lähevad arvesse. Sarja toetajad Garmin ja Jakari Marine panevad sarja kokkuvõttes võistlejatele auhindadena välja Garmini spordikellad.