Kõvas konkurentsis nauditav purjetamine SEIKO CUP E4 Karikavõistlusel

Võitjameeskonna Matilda 4 kapten Mati Sepal oli hea meel, et vaatamata rahvusvahelise purjetamise kalendri peatumisele on meil kodus erakordselt tihe kõrgetasemeline laevastik. „Võitmiseks oli vaja väga tugevalt esineda. Meil on väga hea meel võidu üle ORC I grupis, kus duell Postimehega oli nauditav. Võistluste kõrgest tasemest räägib kasvõi see, et kui teisel päeval meil üks mees ei saanud tulla, siis kaotatud 80 kilo kallutamast koos 0,1-sõlmese kiirusekaotusega maksis meile kohe karmilt kätte ja sellele paarile paadipikkusele, mis me krüssus ära andsime, oli kohe suur kamp pretendente ja meie lennukus oli hoobilt kärbitud. Seega ei andestatud kellelegi ühtegi viga. Loodetavasti ühineb koduse fliidiga varsti ka maailmameister Sugar 3, kellel Itaalia regatikalender on sellel aastal täiesti tühi, kuid 2021.a MMiks Tallinnas on vaja kõvasti hoogu koguma hakata. Pärast Sugar 3 lisandumist on eesti ORC laevastik maailma tugevaim, sest korraga on stardis nii valitsev maailmameister Sugar kui valitsev Euroopa meister Matilda 4, pluss varasemast ajast maailmameistrid Forte, MMi pronks Olympic, Euroopa meister Katariina II, Euroopa hõbe Premium ja Euroopa pronks Postimees.“