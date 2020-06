Eesti Purjetamisliiga esimene etapp avas liigapurjetamise 2020 hooaja Euroopas

Võidumeeskonna kapten Mati Sepp kiitis liigapurjetamise formaati ja tulevikuperspektiivi. „Purjetamine on suur ja laia spektriga ning pikkade traditsioonidega spordiala, kus harrastatakse olümpiapurjetamist, avamerepurjetamist, match race distsipliini, soolopurjetamist, kahemehe purjetamist, surfi ja veel palju muid väiksemaid distsipliine ning seetõttu on isegi purjetajate kommuuni sees keeruline kõiki nüansse hoomata ja inimesi nägupidi ära tunda, rääkimata laiemast avalikkusest. Sellega seoses on väga tervitatav, et purjetamises on hakatud otsima ühisosa purjetamisliiga raames, kus kõik klubid saavad lähetada oma võistkonnad nii, et need saaks omavahel mõõtu võtta sarnastel alustel ning nii, et kogukond hakkaks uuesti üksteist merel ja maal ära tundma. Purjetamisliiga annab võimaluse mitte tegeleda aega ja vahendeid nõudva materiaalosaga, vaid tulla, võistelda ja minna ning mõista paremini oma hetketeadmisi ja konkurentide teravust. Sellel nädalavahetusel toimunud regatil oli hea meel näha palju noori entusiastlikke võistkondi ning saab julgelt väita, et avamerejahtide purjetamise tagala ei ole tühi. Meie meeskonnale hakkas kõvasti vastu Pärnu Jahtklubi noortevõistkond Keith Luuriga roolis. Arvestades nende entusiasmi ning andekust on loota, et juba paari aasta jooksul suudavad nad sekkuda avamerekonkurentsi kõige teravamasse tippu tihendades niigi kõrget Eesti sisemist konkurentsi veelgi teravamaks.“