Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja kahepaatide etapi avapäeva Kärdlas saatis ilus purjetamisilm

RS Feva klassis läksid avapäeva sõitude järel liidriteks 3 punkti kogunud Angeliina Maria Isabel Õunap ja Lisbeth Taggu. 6 punktiga on 12 võistkonna seas teisel kohal Maria Aleksandra Vettik ja Juta Koov. Kolmandaks platseerusid 9 punktiga Andrias Sepp ja Liise Väliste.

29er klassis võistleva seitsme tiimi konkurentsis on esikohal Mia Marin Lilienthal ja Hannah Tuulas, kes on kogunud 3 punkti. Britta Maipuu ja Veronika Kuvatova avapäeva saagiks olid 5 punkti ja kokku teine koht. Kolmandal real olevatel Eliise Raamatul ja Maris Seersantil on kirjas 8 punkti.