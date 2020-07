Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja etapp jätkus Hiiumaal tuulistes oludes

49er / 49erFX klassis finišeerisid kõigis sõitudes esimestena Juuso ja Henri Roihu ning 3 punktiga nad võistlust ka juhivad. Kuue paadi konkurentsis teisel kohal olevatel Jasper Rufus Rytövaaral ja Tobias Reiteril on 6 punkti ning kolmanda koha paatkond Lenart Kivistik ja Taavi Siilbek on kogunud 8 punkti.

29er klassis jätkavad 8 punktiga liidritena Mia Marin Lilienthal ja Hannah Tuulas. Teise positsiooni on säilitanud Britta Maipuu ja Veronika Kuvatova, kelle kontol on 10 punkti. Kolmandaks on 17 punktiga seitsme paadi seas tõusnud Kätlin Siimson ja Kärt Katriin Nagel.

Angeliina Maria Isabel Õunap ja Lisbeth Taggu näitavad jätkuvalt head minekut RS Feva klassis ning on 7 punktiga esikohal Andrias Seppa ja Liise Väliste ees, kellel on kirjas 14 punkti. 12 paadi hulgas kuulub 17 punktiga kolmas positsioon Maria Aleksandra Vettikule ja Juta Koovile.

F18 / Nacra 15 klassi liidripositsiooni on haaranud Andres Laul ja Ain Roosma, kellel on 3 punkti. 5 punkti asetavad teiseks Siim Maiveli ja Kristjan Kookmaa ning kolmanda koha võistkonnal Peter Šaraškin ja Vahur Teder on 8 punkti. Klassis võistleb kaheksa katamaraani.

470 klassis tõusid täna juhtpositsioonile Meribel Kõster ja Liisi Mari Nurmetalo, kes on kogunud 9 punkti. Teise koha paatkonnal Alari Lagle ja Kaia Kodasma on punkte 11.

Pühapäeval on sõidud planeeritud algusega kell 11.

Garmin Purjetamise Eesti meistrivõistlused on noorte- ja olümpiaklasside sportlastele üks hooaja põhivõistlusi, mille käigus selgitatakse välja Eesti parimad seilajad. Meistrivõistlused toimuvad etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata enam kui neljasadat sportlast. Igal võistlusklassil on sarjas kas kolm või neli etappi, millest halvim läheb mahaarvamisele. Sarja toetajad Garmin ja Jakari Marine panevad sarja kokkuvõttes võistlejatele auhindadena välja Garmini spordikellad.

Garmin 2020 Purjetamise Eesti Meistrivõistlused etapid:

1) 12.-14. juuni Pärnu Purjetamisnädal (Pärnu) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

2) 27.-28. juuni Pirita Surf (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

3) 3.-5. juuli Kärdla Race (Kärdla) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

4) 17.-19. juuli Tallinn Race (Tallinn) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

5) 17.-18. juuli Tallinn Race / Baltic Cup Estonia (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

6) 14.-16. august Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused (Tallinn) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

7) 28.-30. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused (Lohusalu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

8) 11.-13. september Pärnu Sügisregatt (Pärnu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

9) 18.-20. september Tallinna Nädala regatt (Tallinn) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470, Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

10) 25.-27. september Saaremaa Merispordi Seltsi regatt (Roomassaare) - klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7