Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja kahepaatide etapp möödus Hiiumaal eriilmelistes tingimustes

Andres Laul ja Ain Roosma tulid 8 punktiga esikohale seitsme osalenud paatkonnaga F18 / Nacra 15 klassis, võites kaheksast sõidust kuus. Siim Maivel ja Kristjan Kookmaa said teise koha 14 punktiga ning Peter Šaraškin ja Vahur Teder kolmanda koha 18 punktiga. U19 arvestuse parimad olid Karolin Härm ja Richard Marcus Arge.

Garmin Purjetamise Eesti meistrivõistlused on noorte- ja olümpiaklasside sportlastele üks hooaja põhivõistlusi, mille käigus selgitatakse välja Eesti parimad seilajad. Meistrivõistlused toimuvad etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata enam kui neljasadat sportlast. Igal võistlusklassil on sarjas kas kolm või neli etappi, millest halvim läheb mahaarvamisele. Sarja toetajad Garmin ja Jakari Marine panevad sarja kokkuvõttes võistlejatele auhindadena välja Garmini spordikellad.