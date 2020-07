Tilgu Regatil osales üle 100 noorpurjetaja

Nädalavahetusel peeti Harku valla purjetamise suursündmus – VIII Tilgu Karika Regatt. Kui kaheksa aasta eest alustas Tilgu Sadama Jahtklubi tagasihoidlikult mõne jahiga, siis täna on siin treener, õpilased ja terve rida svertpaate ehk purjetamise kool. Lisaks on Tilgus kaasajastatud sadama akvatooriumi ja toimib vabatahtlik merepääste üksus. Klubi traditsiooniks on iga-aastane Tilgu regatt, mis seekord meelitas kohale rekordilise hulga võistlejaid. Kokku 103 noorpurjetajat kolmes paadiklassis – Optimist, Zoom8 ja Laser 4.7.